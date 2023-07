Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durchfahrtskontrolle Heerstraße Meckenheim

Meckenheim (ots)

Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Haßloch am Montag Nachmittag in Meckenheim in der Heerstraße das bestehende Durchfahrtsverbot. Aufgrund der Baustelle in der Hauptstraße ist die Heerstraße als Ausweichstrecke ausgewiesen, jedoch teilweise als Einbahnstraße. Hieran scheinen sich jedoch nicht alle Verkehrsteilnehmer zu halten, was die gestiegene Beschwerdelage untermauert. Bei der Kontrolle wurden drei Verkehrsteilnehmer aufgrund der Einfahrt entgegen der Einbahnstraßenregelung verwarnt. Der Verstoß zieht ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro nach sich. Weitere Kontrollen in dem Bereich sind vorgesehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell