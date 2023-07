Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feldbrände

Kindenheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr brannte es in der Gemarkung Kindenheim, nordwestlich der Ortslage, an zwei Stellen. Zum einen war ein abgeerntetes Getreidefeld betroffen und zum anderen eine Wiesenfläche, auf der hölzerne Wingertspfähle lagerten. Die Schadenshöhe liegt hier bei ca. 1000 Euro. Konkrete Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

