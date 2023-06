Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierte Pedelec-Lenkerin stürzt

Leichte Verletzungen hat sich am Sonntag kurz vor 17 Uhr eine 49 Jahre alte Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Die Frau wollte von der Spaltensteiner Straße nach links in die Eisenbahnstraße einbiegen und gab hierfür ein Handzeichen. Dadurch verlor sie jedoch das Gleichgewicht und stürzte. Ein Krankenwagen brachte die 49-Jährige mit einer Schulterverletzung und Schürfwunden in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge.

Friedrichshafen

Polizei nimmt mutmaßlichen Reifenstecher fest

Die Polizei hat am späten Samstagabend einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an mindestens 15 Fahrzeugen im Bereich Moltkestraße, Paulinenstraße und Hinterer Hafen die Reifen zerstochen zu haben. Nach einem Hinweis einer Anwohnerin, die den Tatverdächtigen bei seiner Tat beobachtet hatte, fahndete die Polizei mit mehreren Streifen nach dem zunächst Unbekannten. Nach einem weiteren Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten den 40-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Paulinenstraße festnehmen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf insgesamt 1.500 Euro und bitten weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Emblem gestohlen

Einen beträchtlichen Sachschaden hat ein Dieb am Freitag an einem Audi hinterlassen, an dem er ein "Quattro"-Emblem entwendet hat. Der Wagen war zwischen 4.45 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Aistegstraße abgestellt. Der Unbekannte entfernte das Emblem mit einem Werkzeug und zerkratzte dabei den Lack. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unbekannte entwenden Roller

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet drei Kleinkrafträder entwendet. Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Überlingen zufolge beschädigten die Täter die Frontverkleidung und versuchten, die Roller kurz zu schließen. Zwei der Motorroller wurden beim Spielplatz im Carl-Valentin-Weg aufgefunden, ein weiterer in der Innenstadt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Zeugenhinweise.

Überlingen

Auffahrunfall verhindert und Frontalzusammenstoß verursacht

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 12 Uhr im Kreisverkehr in der Rengoldshauser Straße ereignet hat. Beim Einfahren in den Kreisel erkannte eine 62-jährige Ford-Fahrerin, dass ein vorausfahrender Fahrzeuglenker abrupt abbremste. Die Frau wich geistesgegenwärtig nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei fuhr sie jedoch zunächst entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem BMW eines 63-Jährigen, der den Kreisverkehr ordnungsgemäß befuhr. Beide Fahrzeuglenker erlitten bei der wuchtigen Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Hauptstraße hat am Sonntag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen abgestellten VW Touran touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem mutmaßlich roten Fahrzeug weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Fahrzeug geht in Flammen auf

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der K 7744 gewesen sein. Während der Fahrt von Autenweiler in Richtung Markdorf bemerkte ein 59-jähriger BMW-Lenker Rauch im Fahrzeug und stellte den Wagen ab. Dieser fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, durch die auch eine angrenzende Wiese sowie Obstbäume beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße war während der Lösch- und Bergungsarbeiten bis gegen 20 Uhr voll gesperrt.

Bermatingen

Brand auf Balkon

Auf rund 100.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntag gegen 20.30 Uhr beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ittendorfer Straße entstanden ist. Aus noch unbekannter Ursache brach auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer aus, welches auf das Wohnhaus überzugreifen drohte. Die Bewohner mussten das Haus verlassen, bis die Freiwillige Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Die Wohnräume der Wohnung im ersten als auch die der darüber liegenden Wohnung im zweiten Obergeschoss wurden durch den Rauch derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

