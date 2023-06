Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter zwischen Freitag und Sonntag an einem Am Schussendamm geparkten Hyundai verursacht. Der Täter zerkratzte beide Seiten des Pkw großflächig mit einem spitzen Gegenstand. Personen, die sachliche Hinweise geben können, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Junge Männer zerkratzen Autos

Gleich mehrere Autos sollen drei Heranwachsende in der Nacht zum Montag im Stadtgebiet beschädigt haben. Das Trio zerkratzte in der Friedrich-Schiller-Straße und im Friedrich-Schramm-Weg mindestens drei geparkte Pkw, brach die Herstellerembleme ab und nahm diese mit. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, verfolgte die jungen Männer und rief den Notruf. Die Polizei konnte einen 18- und einen 20-Jährigen stellen, während der Dritte die Flucht ergriff. Der Schaden, den die Tatverdächtigen verursacht haben, dürfte sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen. Personen, die Angaben zum flüchtigen Dritten geben können, die Taten beobachtet haben oder selbst Opfer der Pkw-Beschädigungen geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Radfahrer mit Lastenrad verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Tautenhofen und Weipoldshofen am Sonntag gegen 17.30 Uhr haben sich drei Personen verletzt. Der 26 Jahre alte Lenker des Rades, der seine 28-jährige Frau und den zwei Jahre alten Sohn auf der Transportfläche mitnahm, verlor auf der abschüssigen Strecke wegen des hohen Gewichtes die Kontrolle über sein Rad. Das Vorderrad stellte sich quer und alle drei Personen stürzten in der Folge. Sie erlitten dabei mehrere leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Isny

Nach Kollision mit Mauer - Autofahrer flüchtet

Weil er am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Kanzleistraße gegen eine Mauer gefahren ist und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt das Polizeirevier Wangen gegen einen 76-jährigen Autofahrer. Der Senior stieß beim Zurücksetzen gegen die Mauer und verursachte dabei an seinem Hyundai einen Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser an der Mauer auf einen zweistelligen Euro-Betrag belaufen dürfte. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfallhergang beobachtete, informierte die Polizei. Der 76-Jährige hat sich nun wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten.

Aulendorf

Oldtimer in Brand

Während der Fahrt von Münchenreute nach Zollenreute hat ein Oldtimer des Herstellers VW plötzlich Feuer gefangen. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache dafür gesetzt haben. Der 47 Jahre alte Lenker des Wagens stoppte das Auto und konnte es unbeschadet verlassen, während sein 20-jähriger Sohn die Tür nicht öffnen konnte. Er gelangte schließlich über ein Fenster ins Freie und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto brannte indes komplett aus, der entstandene Schaden ist aktuell noch nicht abschätzbar. Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach den Löscharbeiten um den Pkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell