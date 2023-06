Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ebenweiler

Mann wird unter Holzspalter eingeklemmt und schwer verletzt

Beim Versuch am Samstagvormittag einen Holzspalter von einem Traktor abzukoppeln kippte der Spalter um und fiel auf den abkoppelnden 80-jährigen Mann. Dieser wurde unter der Arbeitsmaschine eingeklemmt. Nach seiner Befreiung wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Ravensburg

Demonstration vor der Justizvollzugsanstalt

46 Menschen fanden sich diesen Samstag zur Mittagszeit vor der Justizvollzugsanstalt zu einer Solidaritäts-Kundgebung ein, um gegen die Zustände dort zu protestieren. Die Versammlung verlief friedlich und es kam zu keinerlei besonderen Vorkommnissen.

Ravensburg/Weingarten

Versammlung zum Christopher-Street-Day

Am Samstagnachmittag versammelten sich ca. 800 Menschen um im Rahmen eines Aufzuges vom Bahnhof in Ravensburg zum Stadtgarten Weingarten den Christopher-Street-Day unter dem Motto "Queer Pride - Übergang zur Vielfalt" zu feiern. Hierdurch kam es teilweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in beiden Stadtgebieten. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

Ravensburg

Verletzter nach Schlägerei

Ein zunächst verbaler Streit im Haldenweg zwischen 5 Personen entwickelte sich am Nachmittag des gestrigen Samstags zu einer Schlägerei in der auch ein Messer eingesetzt wurde. Eine Person musste anschließend aufgrund einer Schnittverletzung ärztlich behandelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte bei den Tatverdächtigen, außer mehreren Messern, noch eine Kleinstmenge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen werden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des illegalen Besitzes von Betäubungsmittel bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.

