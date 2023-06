Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Brand im Wohngebiet

Bei einem Brand in der Andreas-Brugger-Straße ist am frühen Samstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Gegen 02:25 Uhr waren Zeugen auf das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei stand dieser bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt begaben sich die Anwohner bereits eigenständig aus dem Gebäude und wurden hierbei nicht verletzt. Jedoch atmete eine benachbarte Familie durch ein offenstehendes Fenster Rauch ein und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Der 40-jährige Familienvater wurde aufgrund seiner Vorerkrankung zur weiteren Beobachtung in ein Klinikum verbracht. Seine 40-jährige Frau und die zwei Kinder, 3 und 7 Jahre alt, wurden nach der Untersuchung vor Ort belassen. Die Wehrleute mussten im Rahmen ihrer Löscharbeiten den Dachstuhl an mehreren Stellen öffnen, um den Brand vollständig zu löschen. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand für alle sieben Wohneinheiten unbewohnbar. Die Anwohner konnten eigenständig eine Unterbringung organisieren. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat den Brandort abgesperrt und Ermittlungen zur bislang nicht bekannten Ursache eingeleitet. In der Nacht waren neben der Polizei und etwa 12 Kräfte des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und 96 Kräften im Einsatz. Personen, die im Bereich des Brandortes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Mann mit Schreckschusswaffe leistet Widerstand

Am späten Freitagmittag wurde die Polizei auf eine schlafende männliche Person im Riedlepark aufmerksam gemacht, welche offensichtlich eine Pistole am Gürtel trug. Der 21-Jährige konnte durch die Polizei sitzend auf einer Parkbank angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung leistete der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten, weshalb er zu Boden gebracht und fixiert wurde. Nach der erfolgten Durchsuchung, stellte sich die besagte Pistole als Schreckschusswaffe heraus, darüber hinaus konnte Marihuana bei der Person aufgefunden werden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell