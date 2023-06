Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auf der Straße bedrängt - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen

Private Streitereien waren offenbar der Grund dafür, dass ein 21 Jahre alter Mann am Donnerstagabend von seinem gleichaltrigen Kontrahenten mit dem Pkw verfolgt und mehrmals genötigt worden ist. Der Streithahn bremste den Mann während der Fahrt durch die Südstadt mehrmals aus, schnitt dessen BMW und nötigte ihn in der Hindenburgstraße wohl zum Rückwärtsfahren, wodurch er gegen einen Metallzaun prallte. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Kontrahent fuhr indes davon. Zudem steht im Raum, dass der Mann während der Fahrt mehrere Male mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll. Das Polizeirevier Ravensburg geht den Vorwürfen nach und hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 21 Jahre alten Mann eingeleitet.

Ravensburg

Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Ihren Pkw nach einem Unfall auf der B 30 bei Oberzell einfach stehen lassen hat eine 38 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagmorgen. Kurz nach 5 Uhr streifte die Lenkerin eines Renault- Kleinwagens auf ihrem Weg Richtung Tettnang die Leitplanke. An dem Wagen entstand dadurch ein Schaden an Außenspiegel und rechter Fahrzeugseite, der Schaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Im Anschluss ließ die Fahrerin den Pkw mit eingeschalter Warnblinkanlage auf der Straße stehen und flüchtete. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Ravensburger Polizei ermittelte die Frau kurze Zeit später. Laut einer Atemalkoholmessung hatte sie mehr als 2 Promille intus. Ihr wurden daraufhin in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu. Ihren Führerschein behielten die Beamten noch an Ort und Stelle ein.

Ravensburg

Pkw prallt gegen Mast

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 19 Jahre alter BMW-Lenker am frühen Donnerstag in der Ulmer Straße verunglückt ist. Der Fahranfänger kam von Weingarten und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Ravensburg abbiegen. Da er dabei aber wohl wesentlich zu schnell unterwegs war, wurde er aus der Kurve geschleudert, überfuhr eine Verkehrsinsel, die angrenzende B 32 in Richtung Berg und landete in einer Wiese. Dort prallte er gegen einen Mast, bevor er letztlich einige Meter weiter zum Stehen kam. Bei der Kollision entstand an einem Auto Totalschaden. Seine 18 Jahre alte Mitfahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde noch an der Unfallstelle medizinisch untersucht. Die Polizei behielt den Führerschein des jungen Fahrers ein, dem nun außerdem strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Amtzell

Dachstuhl in Flammen

Ein Blitzeinschlag hat am Donnerstagabend zu einem Brand im Dachstuhl eines Geiselharzer Reihenhauses gesorgt. Gegen 19 Uhr traf der Blitz das Haus, wodurch das Feuer ausbrach. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und deckte dabei das Dach teilweise ab. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude wurde durch die schnellen Löscharbeiten verhindert. Ein 44-jähriger Bewohner des Hauses erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen durch die teils geschmolzene, herabfallende Dachisolierung. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort.

Argenbühl

Jauche gelangt in Teich

Den Tod mehrerer Fische zur Folge hatte ausgelaufene Jauche im Bereich Ratzenried am Dienstag. Vermutlich wegen eines defekten Schiebers an einer Jauchegrube gelangte die Flüssigkeit in einen Privatteich und von dort in geringer Menge auch in einen angrenzenden Bach. Mehrere Fische verendeten in der Folge in dem Teich. Die genaue Anzahl der verstobenen Tiere ist noch unbekannt, sie dürfte sich aber auf etwa drei Dutzend belaufen. Durch die Feuerwehr und das Landratsamt wurde der Pegelstand des Teiches reduziert und mittels Löschboot die verendeten Fische eingesammelt und beseitigt. Laut dem Mitarbeiter des Landratsamts besteht keine Gefahr für das Grundwasser.

Kißlegg

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Audi kollidiert, der auf einem Parkplatz im Strandbadweg abgestellt war. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum Unbekannten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Altshausen

Geschwindigkeitsmessungen

Insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Eintrag in die Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen, nachdem sie am Donnerstagnachmittag auf der B 32 zwischen Altshausen und Vorsee zu schnell unterwegs gewesen sind. Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg hatten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, wobei es der unrühmliche Spitzenreiter auf 170 km/h bei erlaubten 100 km/h brachte. Ihn sowie zwei weitere Verkehrsteilnehmer erwartet zusätzlich zu den Punkten ein Fahrverbot.

