Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Hohentengen

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der St-Leonhard-Straße, auf Höhe der Ölkhofer Straße, eine Hausfassade. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handelt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel.: 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

