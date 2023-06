Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Landkreis Bodenseekreis

Meckenbeuren, B30

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwoch gegen 10:56 Uhr kam es auf der B30 bei Meckenbeuren auf Höhe Lochbrücke zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein LKW musste verkehrsbedingt stark abbremsen, was dazu führte, dass ein ihm folgender LKW und ein weiterer PKW nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten und aufeinander auffuhren. Die beteiligten Fahrzeuglenker wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme musste die B30 vorübergehend voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall nach Überholvorgang

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr kam es auf der L200A bei Widmerhof zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 40-jährige Lenkerin eines VW Tiguan war in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs, als sie an einer unübersichtlichen Stelle den vor ihr fahrenden LKW überholte. Hierbei übersah sie den entgegen kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell