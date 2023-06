Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Auto in Marienplatz-Tiefgarage angefahren Zwischen 18.15 und 23 Uhr wurde am Dienstag in der Tiefgarage am Marienplatz ein geparkter VW T-Cross beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der unbekannte Verursacher den Pkw und fuhr im Anschluss davon, ohne den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro am VW zu melden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher ...

mehr