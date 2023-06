Polizeipräsidium Ravensburg

Neu: Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "In den Burgwiesen" einen geparkten Audi gestreift und anschließend das Weite gesucht. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro kümmerte er sich nicht, weshalb nun das Polizeirevier Sigmaringen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der B 313 zwischen Engelswies und Meßkirch ereignet hat, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen. Ein Opel-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge nach rechts ausweichen, weil ihm ein BMW-Fahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen ist. Hierbei streifte der Opel die Leitplanke, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro entstand. Der Lenker des schwarzen 1er BMW mit Balinger Kennzeichen setzte seine Fahrt indes fort, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Unbekannter zerkratzt Pkw

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter einen Pkw zerkratzt, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Äußeres Härle" am Fahrbahnrand geparkt war. Der offensichtlich mutwillig verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Herbertingen

Baumarkt-Fahne gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände eines Baumarkts in der Bahnhofstraße einen Fahnenmast beschädigt und die daran angebrachte Fahne des Marktes gestohlen. Durch die Tat entstand ein dreistelliger Sachschaden, Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

