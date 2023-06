Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruchsversuch

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag versucht, in ein Gebäude in der Wendelgardstraße einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Vorhaben, die Eingangstüre der Büroräumlichkeiten aufzubrechen und suchten das Weite. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 bei den Ermittlern auf dem Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren - Unfallgeschädigter gesucht

Nach einem Unfall, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Äußeren Ailinger Straße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Eine 70-jährige Frau war nach dem Einkauf mit ihrem Einkaufswagen gegen einen dunkelblauen Kleinwagen, vermutlich einen Opel Corsa mit Böblinger Zulassung, gestoßen. Trotz des dabei entstandenen Sachschadens fuhr die Seniorin davon. Als sie kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, stand der Wagen nicht mehr da. Nun bittet die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Beteiligten und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 70-Jährige.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Alkoholisiert unterwegs

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mussten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Blutprobe abgeben, nachdem sie betrunken am Straßenverkehr teilgenommen haben. Gegen 19.30 Uhr stoppten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen auf einem Feldweg bei Meckenbeuren einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer, weil dieser ohne gültige Versicherung unterwegs war. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 2,4 Promille. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf ihn zu, darüber hinaus musste er seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Um etwa 20.30 Uhr beobachteten die Polizisten einen Radfahrer, der während der Fahrt eine Bierflasche in der Hand hielt und kontrollierten ihn. Auch der 41-Jährige hatte zu viel Alkohol intus, eine Messung zeigte über 1,8 Promille an. Zwei Promille pustete eine 42-jährige Radfahrerin, die gegen 1 Uhr in der Sonnenbergstraße mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt war und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen hat. Auch die 47 Jahre alte Zeugin des Unfalls, die mit ihrem Rad hinter der gestürzten Unterwegs war, hatte bei der Unfallaufnahme knapp zwei Promille Atemalkohol. Die alkoholisierten Verkehrsteilnehmer durften jeweils nicht mehr weiterfahren und müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Tettnang

Kassenhäuschen mit Steinen beworfen

Das Kassenhäuschen des Manzenberg-Stadions ist am vergangenen Wochenende Vandalismus zum Opfer gefallen. Unbekannte bewarfen das Häuschen offensichtlich mutwillig mit Steinen und richteten Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Einbruch - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Gällerstraße am Montag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt und durchsuchten mehrere Zimmer des aktuell unbewohnten und teilweise leergeräumten Gebäudes. Der oder die Täter nahmen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro an sich und flüchteten. Am Wohnhaus entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Tasche aus Auto gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen die hintere Seitenscheibe eines in der Unteruhldinger Straße abgestellten VW eingeschlagen und daraus eine Fahrradtasche gestohlen. In der Tasche befanden sich unter anderem ein "Bosch"-Fahrradcomputer und zwei Windjacken der Marken "Gore" und "Adidas". Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die auf dem Serpentinenparkplatz zwischen 16 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

