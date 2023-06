Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auf Auto geklettert

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein bislang Unbekannter am Montag gegen 2.45 Uhr in der Gutenbergstraße auf ein Auto geklettert ist. Bei dem Tatverdächtigen, der mit zwei weiteren Personen unterwegs gewesen sein soll, handelte es sich augenscheinlich um einen Jugendlichen. Bei der mutwilligen Aktion verursachte der Unbekannte Eindellungen auf dem Dach und der Motorhaube. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Beim Überholen gestreift

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Argenstraße entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Ein 40 Jahre alter Renault-Lenker war in Richtung Gohren unterwegs und setzte zum Überholen eines langsam fahrenden Hyundai an. Während des Manövers kam der 53-jährige Hyundai-Fahrer aus unbekannter Ursache nach Links und kollidierte dabei mit dem überholenden Wagen. An beiden Autos entstanden jeweils diverse Beschädigungen, die insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt werden.

Kressbronn

Autospiegel beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Olgastraße mehrere Autos angegangen. Sie klappten die Seitenspiegel einiger geparkter Wagen ein und beschädigten dabei einen Wagen. An diesem hing der Spiegel nur noch an den Kabeln herunter. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob weitere Pkw beschädigt wurden, wird derzeit von den Ermittlern der Polizei Friedrichshafen geprüft. Personen, die insbesondere zwischen 20 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste eine 78-jährige Radfahrerin, nachdem sie am Sonntag an der Kreuzung Hauptstraße/Argenstraße von einem Auto erfasst wurde. Die 35 Jahre alte Lenkerin des Skoda bog bei Grün an der Ampel nach links auf die Hauptstraße ein und übersah dabei die entgegenkommende Radlerin, die geradeaus über die Hauptstraße in die Argenstraße weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei die 74-Jährige zu Sturz kam. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die eher leicht verletzte Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. Während am Pkw Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Damenrad auf mehrere hundert Euro.

Tettnang

Alkoholisiert unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 30-Jährige zu, nachdem sie sich am Sonntagabend betrunken hinters Auto-Steuer gesetzt hat. Ein Zeuge war auf den in Schlangenlinien fahrenden und unbeleuchteten Wagen auf der Bundesstraße 467 aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten stoppten den Pkw und stellten bei der Kontrolle eine erhebliche Alkoholisierung der 30-jährigen Fahrerin fest. Weil die Atemalkoholmessung weit über vier Promille anzeigte, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe und ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Verkehrsteilnehmer, die gegen 22 Uhr im Bereich der B 467 und der L 333 auf den silberfarbenen Kleinwagen aufmerksam wurden oder durch die unsichere Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Polizisten von Randalierer beleidigt und bespuckt

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht für einen 39-jährigen Mann, der am Montagmorgen zunächst in der Nußdorfer Straße negativ aufgefallen war und sich im Anschluss mit den Einsatzkräften anlegen wollte. Gegen 3.15 Uhr hämmerte der Mann gegen eine Hauseingangstür und schrie laut umher. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten trat der deutlich alkoholisierte Mann vollkommen uneinsichtig auf. Weil er zunehmend aggressiv wurde und sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Gegen die weiteren Maßnahmen wehrte er sich vehement. Er beleidigte sowie bespuckte die Polizisten und Trat einen Beamten. Neben der Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei erwarten den Mann Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Salem

Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17 Uhr auf der K 7760 zwischen Ahausen und Buggensegel wurde ein 29 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Eine 68 Jahre alte Seat-Fahrerin bog von Wehausen kommend nach rechts auf die Bugostraße ein und nahm dem von Ahausen nahenden Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der 29-Jährige wich nach Links aus und wurde vom Pkw erfasst, als die Unfallverursacherin direkt nach links in die Margaretenstraße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte in eine angrenzende Apfelplantage. Dabei zog er sich eher leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Kraftrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Das Zweirad sowie der Skoda, an dem etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden in der Apfelplantage beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Meersburg

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Nachdem sich ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr bei einem Unfall zwischen Unter- und Oberuhldingen leicht verletzt hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Der Mann war mit seinem Rad auf dem Radweg entlang der L 201 in Richtung Oberuhldingen unterwegs, als ihm in einer Linkskurve bei Gefälle ein unbekannter Radfahrer entgegengekommen sein soll. Während der 39-Jährige seinen Angaben zufolge beim Ausweichmanöver zu Sturz kam, setzte der Entgegenkommende seine Fahrt einfach fort. Weil sich den Beamten bei der Unfallaufnahme der Verdacht einer Alkoholisierung des leicht verletzten 39-Jährigen ergab, musste dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell