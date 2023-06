Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Dieb unterwegs

Zweimal gescheitert ist ein bislang unbekannter Täter, der am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Untere Volkwinhalde" in ein Wohnmobil und einen Wohnwagen einzubrechen versucht hat. Der Unbekannte machte sich gegen 3 Uhr zunächst an einem Wohnmobil zu schaffen und versuchte, eine Fahrradabdeckung zu entfernen. Durch den Lärm wurden die Besitzer des Fahrzeugs wach, die zu diesem Zeitpunkt in dem Reisemobil nächtigten. Der Täter flüchtete daraufhin und wollte kurz darauf über ein Fenster in einen Wohnwagen einbrechen, der nur wenige Meter weiter stand. Er beschädigte dabei ein Fenster, gelangte jedoch nicht in das Innere des Wohnanhängers und zog unverrichteter Dinge von Dannen. Zeugen, die die große, schlanke Person, die mit einer Steppjacke bekleidet war und einen Rucksack trug, gesehen haben, mögen sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung setzen.

Sauldorf / Rast

Polizei ermittelt nach Körperverletzung und bittet um Hinweise

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein junger Mann geschildert hat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Falltorgasse unvermittelt angegriffen worden zu sein. Der Mann war von einem Musikfest in Richtung Walder Straße unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten genähert haben und ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Verletzte erstattete später Anzeige, der Täter und die näheren Umstände sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet daher Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zum Hergang und möglichen Beteiligten machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 16 Uhr und 21 Uhr an einem Gartenzaun im Panoramaweg hinterlassen. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte im Einmündungsbereich zur Josef-Buchholz-Straße mit dem Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Pfullendorf hat nun die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zu diesem machen können, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

