Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei bei Sommerfest

Am frühen Sonntagmorgen teilte der Sicherheitsdienst vom Sommerfest in Friedrichshafen-Berg eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten mit. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen zwei Personengruppen zu Streitigkeiten, die in gegenseitigen Körperverletzungen endeten. Der genaue Tatablauf sowie die Anzahl der Beteiligten wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die vom Polizeirevier Friedrichshafen übernommen werden. Nach derzeitigem Stand wurden drei Personen leicht verletzt.

Eriskirch

Auffällige Fahrweise endet in Verkehrsunfall

Eine aufmerksame Autofahrerin meldete am Samstagnachmittag einen schwarzen BMW, der von Langenargen in Richtung Eriskirch unterwegs war und hierbei Schlangenlinien fuhr. Auf der Kreisstraße zwischen Eriskirch und Schlatt kam der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Laternenpfahl, bis er schlussendlich an einem Zaun zum Stehen kam. Der 22-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Möglicherweise war der Fahrer übermüdet und stand unter Medikamenteneinfluss. Um dies zu klären wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell