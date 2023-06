Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Diebstahl von Mofa

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag ein in der Pfarrstraße abgestelltes Mofa der Marke Piaggio. Der 40-jährige Geschädigte bemerkte gegen 03:30 Uhr, dass sein vor dem Haus abgestelltes Mofa entwendet wurde. Das Mofa hatte der Geschädigte erst vor zwei Tagen für 450 Euro gekauft.

Krauchenwies

PV-Anlage gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr eine PV-Anlage auf dem Dach eines Metallverarbeitungsbetriebs in der Robert-Bosch-Straße in Brand. Durch den Brand wurden ca. 30 Module auf einer Fläche von 20 x 10 Meter zerstört. Nur durch das schnelle Eingreifen der örtlichen Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Am Gebäude und der PV-Anlage entstand nach erster Schätzung ein Schaden von ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell