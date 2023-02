Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Raubdelikte in Grevenbroich - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Wochenende kam es in Grevenbroich zu zwei Raubdelikten im Bereich der Innenstadt.

Am Samstag (18.02.), gegen 20:10 Uhr, waren vier junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 21 Jahren auf dem Weg in Richtung Stadtpark, als sie im Eingangsbereich eine Personengruppe von etwa fünf bis sieben Personen passierten. Es soll aus dieser Gruppe heraus zunächst zu verbalen Angriffen, dann zu einem tätlichen Angriff auf den 21-Jährigen sowie den 20-Jährigen gekommen sein. Dabei wurde von dem 21-Jährigen die Herausgabe des Portemonnaies gefordert. Die Angegriffenen versuchten, sich von der Örtlichkeit zu entfernen; dabei wurde ein 19-Jähriger eingeholt und zu Boden gestoßen, woraufhin Tritte und Schläge gefolgt sein sollen. Nachdem die Tatverdächtigen jedoch seine Bauchtasche an sich genommen hatten, ließen sie von ihm ab und entfernten sich. Der 20-Jährige und der 19-Jährige wurden bei den Angriff leicht verletzt.

Die unbekannten männlichen Tatverdächtigen sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Sie sollen mit schwarzer beziehungsweise dunkler Oberbekleidung, darunter teilweise ärmellose Westen, sowie dunkle Jeans bekleidet gewesen sein. Ihr Erscheinungsbild wirkte allgemein auf die Zeugen "südländisch".

Ähnlich erging es am Sonntag (19.02.), gegen 17 Uhr, einem 23-Jährigen, der auf einer Parkbank auf einer Grünfläche an der Schloßstraße saß. Er hatte sein Fahrrad, ein matt-schwarzes Copperhead-Mountainbike, neben sich abgestellt. Es kam eine Gruppe von vier Jugendlichen auf ihn zu. Aus der Gruppe heraus soll ihm einer unmittelbar mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen haben. Darauffolgend sollen zwei weitere Tatverdächtige aus der Gruppe ebenfalls zugeschlagen haben. Sie forderten Geld von ihm und nahmen neben etwas Bargeld auch noch das Fahrrad mit. Da Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Karl-Oberbach-Straße. Einer des Quartetts, der etwas abseits offenbar "Schmiere" stand, soll dabei auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige, der zuerst zugeschlagen haben soll, soll zwischen 14 und 17 Jahre alt gewesen sein und war vermutlich 165 Zentimeter groß. Er soll schwarze lockige Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Jogginganzug. Die anderen beiden sollen ebenfalls zwischen 14 und 17 Jahre alt gewesen sein, waren aber zwischen 170 und 180 Zentimeter groß. Auch sie trugen schwarze Jogginganzüge und Sportschuhe. Die Tatverdächtigen wirkten "südländisch", das Erscheinungsbild des ersten Angreifers wurde zudem als "sehr jung" beschrieben.

Ob es sich um dieselben Täter handelt wie bei dem Sachverhalt am Abend zuvor, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 24 übernommen hat.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

