POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Kaarst / Meerbusch / Neuss / Grevenbroich (ots)

Einbrecher verschafften sich am Manfred-Hausmann-Weg in Neuss auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus. In der Zeit von Samstag (18.02.), 18:00 Uhr, bis Sonntag (19.02.), 02:50 Uhr, durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitag (17.02.), 15:30 Uhr, bis Sonntag (19.02.), 13:00 Uhr, an einem Reihenhaus an der Straße "Am Alten Bach" in Neuss eine Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatten und so offensichtlich in das Haus gelangten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Ebenso gelangten Unbekannte am Donnerstag (16.02.), zwischen 15:15 Uhr und 23:45 Uhr, an der Neuhofstraße in Kaarst in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Ob die Einbrecher Beute erlangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf der Schulstraße in Meerbusch verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag (17.02.), 13:00 Uhr, bis Samstag (18.02.), 12:00 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die Unbekannten Beute erlangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf dem Struckslindenweg in Meerbusch wurde nach ersten Erkenntnissen am Samstag (18.02.) gegen 19:20 Uhr ein unbekannter Täter überrascht, als er nach dem Aufhebeln der Hauseingangstür im Inneren auf die 76-jährige Eigentümerin traf. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer und konnte lediglich beobachten, wie eine fremde Person die Tür zum Schlafzimmer öffnete und sich dann rasch entfernte. Ob der Einbrecher Diebesgut erlangte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An zwei weiteren Einfamilienhäusern im Kreisgebiet versuchten Unbekannte vergeblich, die Haustür oder die Terrassentür aufzuhebeln. Auf der Broicherdorfstraße in Kaarst, in der Zeit von Donnerstag (16.02.), 20:30 Uhr, bis Freitag (17.02.), 09:30 Uhr, und auf der Mühlenstraße in Grevenbroich, in der Zeit von Mittwoch (15.02.), 12:00 Uhr, bis Freitag (17.02.), 15:30 Uhr, waren die Täter erfolglos.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Erftstraße in Neuss stellte am Samstag (18.02.) gegen 11:00 Uhr mehrere Hebelmarken an der Hauseingangstür fest. Als mögliche Tatzeit wird die Zeit von Freitag (17.02.), 21:30 Uhr, bis Samstag (18.02.), 11:00 Uhr, benannt.

In allen Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss und prüft auch Tatzusammenhänge. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kripo beraten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell