Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erfreuliche, vorläufige Bilanz zum Kappessonntag im Rhein-Kreis Neuss: Die Polizei zieht ein positives Resümee der Karnevalsfeierlichkeiten

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die an Kappessonntag Dienst im Rhein-Kreis Neuss versahen, mussten zwischen Sonntag (19.2.), 06:00 Uhr, und Montag (20.2.), 06:00 Uhr, insgesamt 20 Einsätze (im Jahr 2020 waren es 25 Einsätze) bewältigen, die in direktem Bezug zu Karneval standen.

In diesem Jahr mussten die Ordnungshüter keine Personen in Gewahrsam nehmen (im Jahr 2020 waren es 15 Ingewahrsamnahmen), lediglich sieben Platzverweise wurden ausgesprochen.

Auch in diesem Jahr schlichteten die Einsatzkräfte den einen oder anderen Streit unter Feiernden. Hierbei spielte mitunter auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Erfreulicherweise mussten nur neun Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden (2020: 13 Anzeigen). Glücklicherweise wurde bei den Auseinandersetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt.

Auch am Kappessonntag nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner in Häuser und Wohnungen einzusteigen. So verzeichnet die Polizei insgesamt fünf bekannt gewordene Einbrüche, davon drei Versuche und zwei vollendete Einbrüche (2020: ein Einbruchsdelikt).

Die Polizei stellte in diesem Jahr keine Person fest, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hat. Im Jahr 2020 war es eine Person, die trotz einer Alkoholisierung ein Fahrzeug geführt hatte.

Insgesamt wurden 147 Fahrzeugkontrollen durchgeführt (2020: 96 Kontrollen).

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nicht.

Erfreulicherweise verzeichnet die Behörde keine verletzen Beamtinnen und Beamten, wie auch im Jahr 2020.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee der Karnevalsfeierlichkeiten und dankt allen, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten Randale und Gewalt auf Abstand gehalten haben und so den diesjährigen Karneval zu einem fröhlich-friedlichen Fest gemacht haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell