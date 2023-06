Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.06.2023

Ravensburg (ots)

Nach Brandserie - Polizei hat Kinder als Tatverdächtige ermittelt

Nachdem am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet wieder mehrere kleine Brandherde ausgebrochen sind, hat das Polizeirevier Ravensburg nun zwei Tatverdächtige als Verursacher ermittelt. Gegen 14.30 Uhr wurden über Notruf Flammen im Bereich des Mehlsacks gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte sich es dabei um drei Feuerstellen, bei denen davon auszugehen war, dass sie mutwillig gelegt worden waren. Kurz darauf brannte es in einem kleinen Waldstück in der Friedhofstraße gegenüber des Hauptfriedhofes und gegen 16 Uhr in der Kuppelnaustraße, wobei wiederum von Brandlegung ausgegangen werden musste. Durch Zeugen und weitere Hinweise, die sich im Rahmen der unmittelbaren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Ravensburg ergaben, konnten konkretere Hinweise auf zwei zunächst unbekannte Buben erlangt werden. Im Rahmen der weiteren Absuche im Stadtgebiet machten die Polizisten die beiden Kinder schließlich ausfindig, nachdem diese in einen Linienbus in der Gartenstraße eingestiegen sind. Die beiden 12 Jahre alten Jungen mussten die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten, wo deren Eltern verständigt wurden.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss, Tel.: 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel.: 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell