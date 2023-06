Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 52 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall zu, der sich gegen 19 Uhr in der Landesbahnstraße ereignet hat. Die Frau querte in einer Kurve, an einer nicht hierfür vorgesehenen Stelle, die Straße und wurde von einem Citroen-Fahrer, der aus Richtung Fürst-Wilhelm-Straße kam, erfasst. Während am Pkw nur geringer Sachschaden entstand musste die 52-Jährige durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sigmaringendorf

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Beim Linksabbiegen in Richtung Scheer hat am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Autofahrerin auf der Landesstraße zwischen Hitzkofen und Laucherthal einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und erfasst. Sowohl die 62 Jahre alte Hyundai-Lenkerin als auch der 61 Jahre alte Zweiradfahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Unfallbeteiligten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird derweil auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge.

Herbertingen

Gefährdete Verkehrsteilnehmer nach Alkoholfahrt gesucht

Nachdem Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagabend im Ortsgebiet Hundersingen eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt haben, suchen die Beamten nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrmanöver der Frau gefährdet worden sein sollen. Ein Zeuge hatte das in Schlangenlinien fahrende Fahrzeug zuvor der Polizei gemeldet. Bei einer Verkehrskontrolle durch die alarmierten Kräfte pustete die Frau knapp unter zwei Promille, weshalb sie die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und ihren Führerschein noch vor Ort abgeben musste. Weil den Angaben des Zeugen zufolge wohl auch andere Verkehrsteilnehmer durch die auffällige Fahrweise der Frau ausweichen mussten, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Seat Leon wird gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden. Dieser musste der Frau offensichtlich in der Bahnhofstraße im Bereich der 70er Zone ausweichen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in der Sießener Straße an der Einmündung Bogenweilerstraße ereignet hat. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines Kia übersah beim Einfahren von der Bogenweilerstraße in die Sießener Straße einen BMW-Fahrer der von der Sießener Straße auf die dortige Tankstelle abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell