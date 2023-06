Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Männer schlagen aufeinander ein

Nach einem handfesten Streit zwischen zwei Kneipengästen am frühen Freitagmorgen ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die beiden 34 und 40 Jahre alten Männer hatten zunächst in einer Gaststätte in der Innenstadt offenbar gemeinsam zu tief ins Glas geschaut und gerieten gegen 1.30 Uhr derart in Streit, dass sie aufeinander einschlugen. Der Ältere saß beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten deutlich betrunken mit einer Kopfplatzwunde auf dem Bürgersteig und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Auch sein jüngeres Gegenüber klagte über Schmerzen, bei ihm ergab eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille. Auf beide kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Kressbronn

Rennradfahrerin kollidiert mit Pkw

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16 Uhr im Bereich Gießenbrücke wurde eine Rennradfahrerin verletzt. Ein 72 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Oberdorf unterwegs und wollte nach der Brücke nach rechts auf einen Parkplatz auffahren. Dabei übersah er die auf dem Radweg fahrende 31-Jährige. Die Frau konnte nicht rechtzeitig abbremsen, kollidierte mit dem Wagen und stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Überlingen

Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der L 195 zwischen Überlingen und Owingen ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein 35-Jähriger gibt an, mit einem Ford-Transit in Richtung Owingen gefahren zu sein, als ihm auf Höhe Andelshofen ein größeres dunkles Fahrzeug mit Anhänger entgegenkam. Die auf dem Hänger geladene Arbeitsmaschine soll beim Vorbeifahren den linken Spiegel und das Heck des Ford gestreift haben. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt im Anschluss einfach fort, ohne sich um den Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgegner nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200a. Ein 39 Jahre alter Fiat-Ducato-Lenker fuhr von der Baufnanger Straße nach links auf die Landesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Tüfinger Richtung nahenden 71 Jahre alten Renault-Master-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Markdorf

Traktor kippt um - Fahrer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr hat sich in der Ahauserstraße ein folgeschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 19 Jahre alter Mann war mit einem Landwirtschaftlichen Gespann, auf dessen Hänger Strohballen geladen waren, auf einem leicht abschüssigen Privatgrundstück unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Traktor um, wobei der 19-Jährige im Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Der Sachschaden wird an dem Traktor auf etwa 10.000 Euro, am Hänger auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bei den Bergungsmaßnahmen war die freiwillige Feuerwehr Markdorf beteiligt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell