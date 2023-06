Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Berg/ Wangen

Betrüger machen Kasse

Betrügern zum Opfer gefallen sind diese Woche eine 54-Jährige aus Berg und eine 57-Jährige aus Wangen. Die beiden Frauen erhielten jeweils eine Nachricht per SMS, in der sich der Absender als Kind der Angeschriebenen ausgab. Das vermeintliche Kind bat um eine Kommunikation über den Messengerdienst WhatsApp und fragte in der Folge beide Frauen um einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, da es sich in einer finanziellen Notlage befinde. Die gutgläubigen Mütter überwiesen das Geld. Der Schwindel fiel jeweils erst später am Tag auf, als es Kontakt zu den tatsächlichen Kindern gab. Beide Frauen erstatteten zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei. In dem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Betrugsnachrichten, die nun schon seit geraumer Zeit zu Hauf kursieren. Spätestens dann, wenn Sie vom Absender einer fremden Nummer um Geld gebeten werden, sollten Sie misstrauisch werden. Rückversichern Sie sich, bei Ihren Angehörigen und handeln Sie nicht vorschnell. Lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzen! Stellen Sie bei Zweifeln über die Identität vertrauliche Fragen, die ihr vermeintlicher Angehöriger beantworten soll. Weitere Tipps dazu, wie sie sich gegen Betrug via Telefon schützen können, finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de.

Aulendorf

Auf Gegenfahrbahn geraten - Unfall

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 20 Uhr gefordert. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein 28-jähriger Seat-Fahrer in einer Kurve in der Achstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Audi eines 40-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitten der 40-Jährige und seine 38-jährige Beifahrerin sowie der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzten.

Wangen

Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat eine 19-jährige Peugeot-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Ravensburger Straße erlitten. Die junge Fahrerin erkannte zu spät, dass zwei Vorausfahrende verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr auf den Daimler vor ihr auf. Durch die wuchtige Kollision wurde dieser wiederum auf den Mitsubishi einer 36-Jährigen geschoben. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in eine Klinik. Um ihren Peugeot kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 8.500 Euro beziffert.

Wangen

Ohne Kennzeichen und Versicherung unterwegs

Polizeibeamte haben am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Praßbergstraße einen Mercedes genauer unter die Lupe genommen, weil dessen Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, bestand für den Wagen kein Versicherungsschutz. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Auf ihn und den Halter des Fahrzeugs kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Achberg

In Leitplanke gekracht

Sekundenschlaf war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 13 Uhr auf der A 96. Ein 57 Jahre alter VW-Mulitvan-Fahrer kam in Fahrtrichtung Lindau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Am Multivan entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, an der Leitplanke ein solcher in Höhe mehrerer hundert Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Kißlegg

Einbrecher am Werk

In ein Wohnhaus im Löhleweg ist ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend eingestiegen. Der Täter hebelte hierfür eine Terrassentüre auf. Er stahl unter anderem einen dreistelligen Bargeldbetrag und einige hochwertige Uhren. Außerdem nahm er aus dem Kellerraum ein schwarz-orangenes Rennrad der Marke Stevens sowie ein zugelassenes Mofa des Herstellers Hercules mit. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Aichstetten

Fahrzeuge streifen sich - Polizei sucht Zeugen

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.20 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach ereignet hat. Während ein 55-jähriger VW-Lenker den Sattelzug eines 38-Jährigen überholte, touchierten sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Welcher der beiden Beteiligten dabei seine Fahrspur verlassen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 8.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

