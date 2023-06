Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug überschlägt sich mehrmals

Leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer am Mittwoch kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der junge Fahrer war auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge öffnete er aufgrund der Hitze ein Fenster, wodurch einige Papiere im Fahrzeug aufgewirbelt wurden. Beim Versuch, die Blätter festzuhalten, geriet der 18-Jährige ins Schlingern, verlor schließlich die Kontrolle über seinen Ford und überschlug sich mehrmals. Ein Krankenwagen brachte den Leichtverletzten, der sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Diebstahl vor Geschäft

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Hortensie sowie einen Pflanztopf vor einem Ladengeschäft in der Straße "Am alten Spital" entwendet. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Pflanze oder des Pflanztopfs nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, der wegen Diebstahls ermittelt, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum stellten Polizeibeamte anlässlich einer Verkehrskontrolle am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr bei einem 20-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet fest. Nachdem ein Vortest auf den Konsum mehrerer Drogenarten hinwies, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der 20-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen. Er hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, sofern das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigt.

