Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die gläserne Eingangstür einer Tankstelle in der Eckenerstraße beschädigt. Durch die offensichtlich mutwillige Tat entstand ein Riss in der Scheibe. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Graffiti-Schmierer richten Schaden an

Zwei Jugendliche haben in der Nacht auf Mittwoch in der Steinbeisstraße ein Geländer sowie ein Schild mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Ein Zeuge konnte die Tatverdächtigen bei der Schmiererei beobachten. Beide trugen einen schwarzen Hoodie, einer hatte ein europäisches Erscheinungsbild und war auffällig schlank, sein Komplize hatte ein arabisches Aussehen und dunkle Haare. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen 0 Uhr und 1 Uhr im Bereich Steinbeisstraße/Hans-Böckler-Straße Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Friedrichshafen und Lochbrücke ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer war vom Seewald-Kreisel in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass die Autofahrer vor ihm verkehrsbedingt halten mussten. Er fuhr wuchtig in den vorausfahrenden Nissan und schob diesen auf einen Opel auf. Bei dem Unfall zogen sich der Verursacher und der 36 Jahre alte Fahrer im Nissan leichte Verletzungen zu. Sowohl der Mercedes als auch der Nissan waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Blitzer beschädigt

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet beschädigt. Die Täter schlugen mutmaßlich in der Nacht von Sonntag auf Montag an zwei Messstellen das Glas ein und beschmierten zwei weitere Anlagen mit einer klebrigen Masse. Nachdem die verschmutzten Scheiben gesäubert worden waren, machten sich die Schmierfinke erneut ans Werk und wiederholten ihre Tat. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidieren frontal

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf dem Geh- und Radweg parallel der K 7735 wurden beide Beteiligten verletzt. Die Männer, ein 33 Jahre alter Pedelec-Fahrer und ein 21 Jahre alter Rennrad-Fahrer, waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer leichten Kurve auf Höhe Berg kollidierten die Zweiradfahrer mutmaßlich aufgrund jeweiliger Unachtsamkeit frontal und kamen zu Sturz. Dabei zogen sie sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu und mussten von Rettungsdiensten zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Tettnang

Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr in der Apflauer Straße ereignet hat, wurden zwei Personen verletzt. Ein 79 Jahre alter VW-Polo-Lenker war mit seiner 78-jährigen Mitfahrerin von Gießenbrücke kommend in Richtung Langnau unterwegs. Im Kurvenbereich, kurz nach dem Ortseingang Apflau, fuhr er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts und drohte, eine Hauswand zu streifen. Durch eine ruckartige Ausweichbewegung kam der Wagen nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Stein. Der Pkw wurde in der Folge abgewiesen und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Beide Insassen erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte bis mittelschwere Verletzungen. Rettungsdienste brachten die Insassen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Salem

Alkoholisierter Radfahrer von Polizei gestoppt

Weil er am späten Dienstagabend deutlich alkoholisiert mit einem Fahrrad durch Salem gefahren ist, kommt auf einen 39-Jährigen eine Anzeige zu. Beamte des Polizeireviers Überlingen waren gegen 23.30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, als er auffallend unsicher und in Schlangenlinien auf seinem Damenrad unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab eine Atemalkoholmessung über 1,7 Promille. Der 39-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bermatingen

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Überlingen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 13 Uhr und 16.20 Uhr einen in der Salemer Straße geparkten VW beschädigt hat. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell