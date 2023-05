Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall in der Karlstraße - Verursacher flüchtet

Der unbedachte Fahrstreifenwechsel eines Wohnmobilfahrers dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin am Dienstag gegen 11 Uhr in der Karlstraße mit einem BMW zusammengestoßen ist. Alle drei Autofahrer waren dabei, von der zweispurigen Meersburger Straße in die Karlstraße abzubiegen, wobei der unbekannte Wohnmobillenker von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Der 19 Jahre alte Fahrer des BMW erkannte das knapp vor ihm einscherende Mobil noch rechtzeitig und bremste ab, um eine Kollision zu verhindern. Die VW-Lenkerin hinter ihm reagierte zu spät und fuhr dem BMW auf, während der Wohnmobilfahrer, der vermutlich mit Lörracher Zulassung unterwegs gewesen sein dürfte, das Weite suchte. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro an den beiden Autos. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Personen, die Hinweise auf das Wohnmobil oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Brand am Veitsburghang

Zu einem Flächenbrand am Hang der Veitsburg sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Gegen 18.45 Uhr geriet eine Fläche von rund 30 bis 50 Quadratmetern entlang des parallel zur Veitsburgstraße verlaufenden Fußweges in Brand und begann zu qualmen. Da an mehreren Stellen kleine Schwelbrände ausgemacht wurden, kann eine Brandlegung derzeit von der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Wehrleute löschten das Feuer. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden, es dürfte aber überwiegend Unter- und Totholz in Brand geraten sein. Personen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Büro

Auf Bargeld hatte es wohl ein Einbrecher abgesehen, der im Laufe des verlängerten Pfingstwochenendes in ein Büro einer sozialen Bildungseinrichtung in der Schwanenstraße eingestiegen ist. Der Täter warf die Scheibe des Raumes im ersten Stock ein und kletterte durch das Fenster. Er stahl aus einer Dose einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Schaden am Fenster dürfte indes wesentlich teurer ausfallen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Argenbühl

Pkw landet auf Dach

Mit leichten Verletzungen davongekommen ist eine 43 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 8018 bei Eisenharz, als sie sich mit ihrem Pkw überschlagen hat. Die Lenkerin war von Albris nach Eisenharz unterwegs, als sie während der Fahrt erst nach links von der Straße abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Sie lenkte daraufhin zu stark gegen, über fuhr die Straße und prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baumstumpf. Daraufhin überschlug sich ihr Citroen und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die 43-Jährige erlitt eine Nasenfraktur und konnte selbstständig aus dem Pkw gelangen. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bodnegg

Auffahrunfall

Hohen Sachschaden hat ein Auffahrunfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der B 32 am Kreisverkehrs Kofeld gefordert. Ein 46-jährige Mercedes-Lenker fuhr wuchtig auf den Opel eines 47-jährigen Vorausfahrenden auf, als dieser verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr halten musste. Eigenen Angaben des Mercedes-Lenkers zufolge hatte er erst hinter dem Opel abgebremst, habe sich dann aber nach seinem in den Fußraum gefallenen Portemonnaie gebückt und sei dabei vom Bremspedal gerutscht. Während am Mercedes durch die Kollision ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, dürfte sich dieser am Opel auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Weingarten

Polizei ermittelt nach Exhibitionismus

Ein Unbekannter soll sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr vor dem Toilettenhaus einer Schule in der Abt-Hyller-Straße selbst befriedigt haben. Der Mann soll laut zwei Jugendlichen im Alter von 18 und 17 Jahren mit geöffnetem Reißverschluss in ihre Richtung gelächelt haben, als die beiden Mädchen vorbeigingen. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein sowie mit südländischem Aussehen. Er trug eine knielange Jeans, eine Schildmütze und ein dunkelblaues Poloshirt mit auffällig orangem Kragen. Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt wegen Exhibitionismus und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Täter.

Baindt

Radfahrer von Pkw erfasst

Auf der B 30 ist am Dienstagabend kurz vor 18.30 Uhr ein Radfahrer von einem Pkw erfasst dabei schwer verletzt worden. Die 27 Jahre alte Fiat-Fahrerin, die in Richtung Bad Waldsee unterwegs war, prallte zwischen dem Ausbauende der Bundesstraße und Enzisreute mit dem Radler zusammen, der aus einem Waldweg kam und die Bundesstraße queren wollte. Er wurde auf die Frontscheibe des Wagens aufgeladen und fiel im Anschluss auf die Straße. Dabei erlitt der 64-Jährige so schwere Verletzungen, dass er umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Die Autofahrerin stand nach dem Unfall unter Schock. Durch den Zusammenstoß wurde das Rad so schwer beschädigt, dass es in zwei Teile zerbrach. Der Schaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen, der Schaden am Auto wird indes auf rund 6.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teils komplett gesperrt.

Aulendorf

Penetrante Bettlerinnen

Mit einem Wasserschlauch hat sich ein Mann aus Steinenbach am Dienstag gegen 13.30 Uhr gegen zwei penetrante Bettlerinnen zur Wehr gesetzt. Die beiden als kräftig beschriebenen Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sollen mehrfach und lautstark an die Scheiben des Wohnhauses geklopft und um Geld gebettelt haben. Die vehementen Forderungen der beiden führten dazu, dass sich der Senior hinterm Sofa versteckte. Als er dann hörte, wie eine Scheibe des Wohnhauses eingeschlagen wurde, schritt er zur Tat. Das bettelnde Duo hatte offenbar die Scheibe zur Waschküche eingeworfen und war im Begriff, in den Keller einzusteigen. Der 81-Jährige griff kurzerhand zum Wasserschlauch und versuchte die Frauen durch den Wasserstrahl zu vertreiben. Schließlich lief er zum Telefon, um die Polizei zu verständigen. In der Zeit griffen sich die beiden Frauen wohl den Schlüssel zur Waschküche und flüchteten. Die alarmierten Beamten fanden nur noch die eingeschlagene Scheibe sowie die nasse Waschküche vor. Eine Fahndung nach den Frauen blieb bislang ohne Ergebnis. Der Polizeiposten Altshausen bittet nun um Hinweise. Personen, denen die Frauen, von denen eine einen auffallend roten Strickpullover getragen haben soll, im Ortsteil Steinenbach aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Weingarten

Gebäudebrand in der Scherzachstraße

Hoher Sachschaden dürfte am Dienstag gegen 10.15 Uhr beim Brand eines Wohnhauses in der Scherzachstraße entstanden sein. Ein 40 Jahre alter Bewohner hatte nach bisherigen Erkenntnissen wohl vergessen, eine Herdplatte in der Küche das Hauses auszuschalten, wodurch es zum Brand kam. Dieser breitete sich auf die Küche aus, es kam zu einer starken Rauchbildung. Die Flammen wurden letztlich von der Feuerwehr gelöscht, die mit einem Löschzug im Einsatz war. Der entstandene Schaden am Gebäude kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das Haus war nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Leutkirch/Achberg

Polizei misst Abstand

Die Verkehrspolizei hat am Pfingstmontag auf der A 96 Abstandsmessungen durchgeführt und dabei rund 200 Verstöße festgestellt. Gut 50 Verkehrsteilnehmer wurden am Vormittag durch das Verkehrskontrollsystem auf Höhe Leutkirch in Fahrtrichtung Lindau aufgezeichnet. Nachmittags führten die Beamten die Messungen bei Achberg in die Gegenrichtung durch und brachten rund 150 Fahrer zur Anzeige. Die Autofahrer müssen mit Bußgeldern zwischen 75 und 320 Euro und Punkten in Flensburg rechnen. Auf 20 Fahrzeuglenker kommt zudem ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Einer der unrühmlichen Spitzenreiter der Messung wahrte bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h lediglich einen Abstand zum Vorausfahrenden von nur 11 Metern. Ihn erwartet ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte im Verkehrssünderregister und 8 Wochen Fahrverbot.

