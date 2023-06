Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 01.06.2023

Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet, nachdem am Mittwochabend ein 24 Jahre alter Mann in Isny Stichverletzungen erlitten hat. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es kurz nach 19 Uhr im Bereich des Parks an der Stadtmauer zwischen zwei Personengruppen zu einem Streit und einem Gerangel, in dessen Verlauf der 24-Jährige mit einer Stichwaffe verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wo er noch am Abend notoperiert wurde. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zum mutmaßlichen Täter und den weiteren Beteiligten, die nach der Tat geflüchtet sind, dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungsgruppe "Park" eingerichtet und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-4444 zu melden.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell