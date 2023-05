Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aufruf der Polizei - Prüfen Sie Ihre Fenster oder Terassentüren

Oberhausen (ots)

Aktuell nutzen Einbrecher eine neue Methode, um in Wohnungen und Häuser zu gelangen. So sind Fälle in Alsfeld bekannt geworden, in denen die Täter ein Loch in den Kunststoffrahmen gebohrt haben. Mit einem Trick gelang es ihnen dann, den Fenster- oder Terassentürhebel umzudrehen und in die Wohnung zu gelangen. Es wurden seit Wochenbeginn bereits mehrere Fälle zur Anzeige gebracht, in denen die Kriminellen auf diese Weise eingebrochen sind. Die Polizei bittet deshalb darum, dass Oberhausenerinnen und Oberhausener ihre Fenster und Türen auf Beschädigungen bzw. auf Bohrlöcher überprüfen. Sollte Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen, melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des KK22 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Seien Sie besonders wachsam, wenn Ihnen in den nächsten Tagen etwas verdächtig vorkommt und rufen Sie dann die 110.

