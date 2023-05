Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Betrüger geben sich als Sparkassenmitarbeiter aus

Oberhausen (ots)

Immer wieder warnt die Polizei davor, Kontodaten oder andere vertrauliche Informationen preiszugeben. Leider sind gestern in Oberhausen zwei Senioren auf die Masche "Falscher Sparkassenmitarbeiter" hereingefallen.

In einem Fall wurde ein 87-Jähriger am Dienstagvormittag (23.05.) von einem Betrüger angerufen, der sich sehr überzeugend als Sparkassenmitarbeiter ausgegeben hatte. Es gelang dem Kriminellen den Senior davon überzeugen, seine EC-Karte an eine Frau zu übergeben, die angeblich von der Sparkasse geschickt worden war. Erst als es schon zu spät war, realisierte der Oberhausener den Betrug.

Die Frau, die die Karte abgeholt hatte, beschreibt er wie folgt:

- Ca. 20 Jahre alt

- Dunkle, lange Haare (zum Zopf gebunden)

- Dunkle Kleidung (enge Hose und T-Shirt ohne Schrift)

- Kleine Handtasche

- Akzentfreies deutsch

Wenn Sie einen Hinweis zur Identität der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte beim KK21 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zur gleichen Zeit fiel dann auch noch ein weiterer Senior auf den Trick herein. Auch hier gab sich ein Anrufer als Sparkassenmitarbeiter aus. Dem Täter gelang es auch in diesem Fall den 85-jährigen Mann dazu zu bringen, ihm seine Kontodaten zu nennen. Auch hier realisierte der Mann anschließend, dass das Vorgehen unüblich war. Da war es leider schon zu spät. Als er dann bei der Sparkasse nachfragte, erfuhr er, dass bereits Geld von seinem Konto abgehoben worden war.

Bitte helfen Sie uns, die ältere Generation vor solchen Erfahrungen zu schützen. Sprechen Sie mit Seniorinnen und Senioren in Ihrer Umgebung und sensibilisieren Sie sie dafür, solchen Anrufern grundsätzlich zu misstrauen und keine privaten Daten am Telefon zu nennen. Die Betrüger sind leider sehr geschickt und redegewandt - wenn es Ihnen gelingt, ein Opfer in ein Gespräch zu verwickeln, ist es meist zu spät. Raten Sie Ihren älteren Angehörigen oder Nachbarn, in einem solchen Fall einfach aufzulegen und sich gar nicht erst auf ein solches Gespräch einzulassen. Bieten Sie sich dann als "Ansprechpartner" an, den die Seniorinnen oder Senioren nach einer solchen Erfahrung anrufen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell