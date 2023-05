Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung - Raub nach Schichtende

Oberhausen (ots)

Nach dem Ende seiner Schicht als Kellner in der Centro-Promenade, lief ein 30-Jähriger am Montag (22.05.), gegen Mitternacht, nach Hause. Als er über eine Brücke zur Haltestelle "Olga Park" gelangen wollte, wurde er plötzlich von zwei unbekannten Personen zu Boden gestoßen. Die beiden Männer forderten ihn auf Geld sowie Wertgegenstände auszuhändigen. Anschließend versetzte einer der Täter seinem Opfer einen Schlag gegen die Schläfe - beide flüchteten fußläufig in Richtung Olga Park.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich, dunkle Hautfarbe und mit schwarzen Haaren

- sprachen akzentfrei deutsch

- zwischen 180 bis 190 cm groß

- Alter: 20-30 Jahren

- einer der Täter trug ein dunkles Käppi

Können Sie Hinweise zur Identität der gesuchten Männer geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK12 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell