POL-UL: (UL) Blaubeuren - Pkw kracht in Gegenverkehr

Sechs Insassen zweier Pkw wurden bei einem Unfall verletzt.

Ulm (ots)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der B28 vor Gerhausen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson die Bundesstraße von Blaustein kommend in Richtung Blaubeuren. Dabei kam er laut Zeugenaussagen immer mal wieder nach links auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Zur Unfallzeit geriet er wieder auf den linken Fahrstreifen. Ein entgegenkommender 30 Jahre alter Audifahrer wich soweit wie möglich nach rechts aus, um einen Unfall zu verhindern. Er streifte dabei sogar eine Leitplanke. Trotzdem konnte er eine Kollision mit dem Hyundai nicht verhindern. Im Pkw des Unfallverursachers wurden die 33 Jahre alte Beifahrerin und drei Kinder im Alter von 1, 7 und 13 Jahren leicht verletzt. Auch der Audifahrer und seine 34-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Blessuren davon. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 39-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich an den Unfallhergang nicht erinnern könne. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

