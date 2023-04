POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Mann beschädigt Geldautomaten und stellt sich selbst

Ulm (ots) - Zum Glück unverletzt blieb eine ältere Frau, als ihr am Samstagabend ein unbekannter Mann ihre Handtasche entriss. Die Frau stieg gegen 20.55 Uhr in der Umgeldterstraße aus ihrem Auto aus und ging in Richtung ihrer Wohnung. Da sie schlecht zu Fuß ist, benützte sie eine Gehhilfe. Plötzlich sprach ...

