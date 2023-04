Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Betrunkener fährt mit Auto davon

Mehrere Pkw demolierte ein Mann beim Rangieren. Danach flüchtete er von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Ca. 4.000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntag gegen 00.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Leonhardstraße. Wie die Polizei mitteilte, rangierte dort ein 21-Jähriger mi einem Pkw Seat. Dabei stieß er gegen einen Mercedes GLE und einen Audi A4. Nach den Karambolagen fuhr der junge Mann mit dem Auto davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte umgehend die Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung entdeckten die Beamten den Pkw samt Fahrer in der Staufeneckstraße. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

