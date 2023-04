Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - 71-Jähriger verunfallt auf der B30

Autofahrer gibt Sekundenschlaf zu

Ulm (ots)

Am Samstag wurde der Polizei gegen 14.20 Uhr ein defektes Fahrzeug auf der B30 von Ulm kommend in Richtung Biberach auf Höhe Achstetten mitgeteilt. Das Fahrzeug würde auf dem linken Fahrstreifen stehen. Beim Eintreffen der Polizei konnte diese feststellen, dass der Ford auf dem linken Fahrstreifen keine Panne hatte, sondern verunfallt war. Der 71-jährige Fordfahrer gab gegenüber der Streife an, dass er auf Grund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Am rechten Fahrbahnrand war der Ford mit der Schutzplanke kollidiert und dann auf den linken Fahrstreifen zurückgewiesen worden. Hier kam das Auto dann auch zum Stehen. Die 71-jährige Beifahrerin wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Laupheim und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Biberach musste für die Unfallaufnahme eine Stunde lang gesperrt werden. Der 71-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

