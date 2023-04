Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 32-Jähriger begeht Rotlichtverstoß

Renaultfahrer fährt vor den Augen der Polizei über eine rote Ampel

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr am Samstagabend befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Renault den Bismarckring stadtauswärts. An der Kreuzung zur Ehinger Straße musste er auf Grund einer roten Ampel anhalten. Hinter ihm stand eine Polizeistreife. Als die Lichtzeichenanlage dann auf grün schaltete, würgte der 32-Jährige seinen Motor ab. Bis der Renault wieder lief, hatte die Ampel allerdings schon wieder auf Rot umgestellt. Obwohl die Rotphase schon länger als eine Sekunde andauerte, beeindruckte dies den Renaultfahrer nicht und er bog einfach, vor den Augen der Polizei, nach rechts ab. In der Folge wurde er von der Streife angehalten und auf den Vorfall angesprochen. Er leugnete sein Fehlverhalten und stritt die Ordnungswidrigkeit ab. Die Polizei führte ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem 32-Jährigen. Außerdem erhält er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Missachten von Rotlicht an einer Lichtzeichenanlage.

