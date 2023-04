Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorradfahrer tödlich verunglückt/An seinen schweren Verletzungen verstarb ein junger Mann am Freitagabend an der Unfallstelle

Ein 30-Jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 19:00 Uhr auf der K1410 von Jebenhausen kommend in Richtung Farndau. Kurz nach Ortsende Jebenhausen kam er in einer Linkskurve aufgrund bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen die dortige Leitplanke, wo er vom Motorrad geschleudert wurde. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen, und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftrads, und zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm getragen. Der Unfall wurde von einer Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen aufgenommen.

