POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Sattelzug kippt um

Ein kilometerlanger Stau war die Folge eines Unfalls am Freitag auf der A8 bei Hohenstadt.

Kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A8 in Richtung München. Bei Hohenstadt kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Laster um und landete auf der rechten Seite neben der Straße. Der Mann erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden auf 30.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Für die Bergung des Sattelzugs durch einen Abschlepper musste die A8 in Richtung München zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Hinweis der Polizei:

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam ermittelt nun die Polizei. Womöglich war der Fahrer für einen kurzen Augenblick unachtsam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

