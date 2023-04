Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag stießen in Riedlingen zwei Fahrzeuge an einer Engstelle zusammen.

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem BMW die Gammertinger Straße in Richtung Weilerstraße. An einer Engstelle hielt er verkehrsbedingt. Beim Losfahren bemerkte er einen entgegenkommenden Renault zu spät und die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 34-jährige Fahrerin des Renault sowie der 49-jährige Fahrer des BMW blieben unverletzt. Die Polizei Riedlingen (07371/9380) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 2.000 Euro, am Renault auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

