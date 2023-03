Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (08. März) wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte eingebrochen. Zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr befand sich kein Bewohner im Haus in der Hermann-Ehlers-Straße. In dieser Zeit warf ein Unbekannter mit einem Stein die Scheibe einer auf der Rückseite des Hauses gelegenen Terrassentür ein. Im Gebäude durchsuchte der Täter alle Räume einbruchstypisch. Was genau, außer einem geringen Bargeldbetrag, gestohlen wurde, konnte die 60-jährige Bewohnerin des Hauses nach ihrer Rückkehr zunächst nicht sagen. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell