Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firma/ Werkzeuge und Diesel gestohlen

Troisdorf (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag (07. März), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (08. März), 06:30 Uhr, circa 300 Liter Diesel und mehrere Werkzeugmaschinen von einem Firmengelände in Troisdorf-Spich. Als ein 33-jähriger Mann am Mittwochmorgen zu seinem Arbeitsplatz in der Straße "Am Senkelsgraben" kam, entdeckte er den Diebstahl. Das gesamte Firmenareal ist von einem Zaun und einer Mauer von etwa zwei Metern Höhe umgeben. Der oder die unbekannten Täter kletterten offenbar über die Umfriedung. Auf dem Gelände pumpten sie aus drei Lkw etwa 300 Liter Diesel und nahmen diesen vermutlich in Kanistern mit. Beim Abpumpen wurden zwei Tanks derart beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Außerdem brachen die Unbekannten eine von mehreren Lagerhallen auf. Hieraus stahlen sie unterschiedliche hochwertige Werkzeugmaschinen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

