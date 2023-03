Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnhaus in Vollbrand - Mann kommt ums Leben

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08. März) kam ein 56-jähriger Mann bei einem Wohnhausbrand an der Straße "Am Burgweiher" in Lohmar ums Leben. Gegen 03:00 Uhr lösten mehrere Rauchmelder im Gebäude aus, woraufhin Nachbarn die Polizei informierten. Bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehr und der Rettungskräfte befand sich der 56-jährige Bewohner noch im Wohnhaus. Er wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Haus gerettet. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 56-Jährige am Brandort.

Nach ersten Zeugenangaben hatten der 56-Jährige und seine 54-jährige Ehefrau das in Flammen stehende Haus bereits verlassen. Der 56-Jährige soll anschließend nochmal in das Haus gegangen sein, um eine im Haushalt lebende Katze zu retten.

Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 des Rhein-Sieg-Kreises haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 10:30 Uhr an. Der Sachschaden wird auf 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell