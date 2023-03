Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei schwer Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwochmorgen (08. März) ereignete sich auf der Bundesstraße 507 (B 507) in Höhe der Ortschaft Pohlhausen (Neunkirchen-Seelscheid) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Hennefer mit seinem Opel die B 507 aus Richtung Lohmar kommend in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. In Höhe der Ortschaft Pohlhausen kam der 20-Jährige auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 32-jährigen Mucher, der mit seinem Dacia in entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Dacia von der Fahrbahn und kam im Graben zum Stillstand.

Der 20-Jährige wurde schwerstverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln. Der 32-Jährige kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell