POL-SU: Einbruch in Pfarrhaus

Troisdorf (ots) - Am Montagabend (06. März) wurde ein 16-jähriger Niederkasseler von einem unbekannten Jugendlichen geschlagen und bespuckt. Gegen 18:30 Uhr befand sich der 16-Jährige in einem Linienbus. Am Busbahnhof Troisdorf am Hans-Jaax-Platz stiegen drei Jugendliche in den Bus ein. Einer der Drei versuchte umgehend, dem 16-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Da der Niederkasseler seine Arme schützend vor sein ...

