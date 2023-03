Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher geschlagen und bespuckt

Troisdorf (ots)

Am Montagabend (06. März) wurde ein 16-jähriger Niederkasseler von einem unbekannten Jugendlichen geschlagen und bespuckt.

Gegen 18:30 Uhr befand sich der 16-Jährige in einem Linienbus. Am Busbahnhof Troisdorf am Hans-Jaax-Platz stiegen drei Jugendliche in den Bus ein. Einer der Drei versuchte umgehend, dem 16-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Da der Niederkasseler seine Arme schützend vor sein Gesicht hielt, schlug der Tatverdächtige ihm auf die Unterarme. Im Anschluss verlangte der Schläger, dass sich der 16-Jährige bei ihm entschuldigen solle, weil der Niederkasseler ihn angesehen hätte. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, spuckte der Tatverdächtige ihm ins Gesicht. Die beiden anderen Jugendlichen standen daneben und lachten den Geschädigten aus. Bevor der Bus seine Fahrt fortsetzte, flüchteten die Drei in Richtung Innenstadt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei etwa 170 bis 175 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat schwarze, kurze Haare (Boxerschnitt) und war mit einer schwarzen Basecap und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell