Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigarettenautomat gesprengt

Ruppichteroth (ots)

Am Montagmorgen (06. März) sprengten Unbekannte in Ruppichteroth einen Zigarettenautomaten. Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Felderhoferbrücke" in Ruppichteroth-Bröleck hörten gegen 02:30 Uhr einen lauten Knall. Als sie draußen nachsahen, entdeckten sie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten, der am Straßenrand aufgestellt war. Die Außenhülle des Automaten war stark deformiert und teilweise vom Ständer gerissen. Um den Automaten herum befand sich auf dem Boden ein Trümmerfeld aus Automatenteilen, Zigarettenschachteln und Bargeld. Der oder die Täter hatten den Automaten auf bislang unbekannte Weise gesprengt und gelangten so an den Inhalt. Wieviel Bargeld und wie viele Zigaretten erbeutet wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und stellte umherliegende Automatenteile, Zigaretten und Bargeld sicher. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen roten Kleinwagen, der sich kurz nach der Detonation vom Tatort entfernte. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

