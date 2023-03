Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raubüberfall auf Tankstelle

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagabend, 04.03.2023, gegen 21.55 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter die Tankstelle auf der Siegstraße 143 und bedrohte den anwesenden Kassierer mit einem Messer. Anschließend griff er in die Kasse und entnahm Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Person flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der augenscheinlich männliche Täter war komplett schwarz gekleidet und trug bei der Tatausführung eine ebenfalls schwarze Maskierung. Die Beute, Geldscheine und Geldmünzen, wurde möglicherweise in einem dunklen Sack oder einer Tüte transportiert. Eine Strafverfahren wurde eingeleitet und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum Tatzeitpunkt eine entsprechend dunkel gekleidete Person im Bereich der Tankstelle gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02241-541-0 entgegengenommen.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell