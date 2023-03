Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gartenhäuschen in Kleingartenanlage aufgebrochen

Siegburg (ots)

Zwischen Anfang Februar und vergangenem Samstag (25. Februar) wurde die Gartenhütte eines Kleingärtners aufgebrochen. Die Täter stahlen eine Benzinkettensäge, Schraubenschlüssel, Sekt und Bier. Offensichtlich hatten die Einbrecher Durst, denn zwei Biere wurden schon am Tatort geleert.

Der Nutzer der Gartenparzelle in der Kleingartenanlage an der Carl-Schurz-Straße in Siegburg stellte am vergangenen Samstag fest, dass das Schloss an der Holztür zur Gartenlaube aufgebrochen worden war. Es fehlten die Kettensäge des Herstellers McCulloch, eine Kiste mit einer unbekannten Anzahl Schraubenschlüssel und die Getränke, in ebenfalls nicht bekannter Menge. Die beiden mutmaßlich von den Einbrechern geleerten Bierflaschen wurden als Spurenträger sichergestellt.

Gestern (01. März) meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. In seine Hütte war nach dem 23. Februar eingebrochen worden. Hier hatten die Täter ein Fenster aufgedrückt. Aus dem Gartenhäuschen wurden mehrere Elektrowerkzeuge des Herstellers Bosch gestohlen. Möglicherweise besteht zwischen den Taten ein Zusammenhang.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

