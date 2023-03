Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW prallt gegen Baum, Insassen verletzt

Siegburg-Kaldauen (ots)

Gegen 03.45 h wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Siegburg, L 316 (Wahnbachtalstraße) / Alexianerallee gemeldet. Den polizeilichen Ermittlungen zu Folge fuhr ein 24-jähriger Mann aus Siegburg, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, mit einem PKW, in dem sich eine 22-jährige Siegburgerin als Beifahrerin befand, aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Kaldauen. In Höhe der BAB 3 Unterführung verläuft die L 316 in Richtung Kaldauen in einer Rechtskurve. Der junge Mann war allerdings, vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit, geradeaus gefahren und gegen eine dortigen Baum geprallt. Während die Beifahrerin selbstständig das Fahrzeug verlassen konnte, musste der Fahrer durch die Feuerwehr daraus befreit werden. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Fahrer schwer, so dass er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Außerdem besteht beim Fahrer der Verdacht, dass er zur Unfallzeit unter Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden hat. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall massiv beschädigt und wurde sichergestellt, zumal sich daran gestohlene Kennzeichen befanden. Derzeit ist die L 316 im besagten Abschnitt komplett gesperrt. (JK)

