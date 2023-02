Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Feuer in Sperrmülllagerplatz

Troisdorf (ots)

Ein Passant meldete am Montagnachmittag (27. Februar) ein Feuer in einem Sperrmülllagerplatz in der Nahestraße in Troisdorf. Gegen 15.10 Uhr brannte abgestellter Sperrmüll in dem unverschlossenen, umzäunten Lagerbereich, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Eine Gefahr für Menschen oder die angrenzenden Wohnhäuser bestand nach bisheriger Einschätzung nicht.

Wie die entsorgten Möbelteile, Teppiche und weiterer Sperrmüll in Brand geraten konnten, ist unklar. Personen hatte der Zeuge am Lagerplatz nicht gesehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer.

Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell