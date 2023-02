POL-SU: Drei Verletzte nach Vorfahrtverstoß

Hennef (ots) - Unbekannte sind am Sonntagabend (26. Februar) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alfons-von-Liguori-Straße in Hennef eingebrochen. Sie entwendeten eine größere Menge Bargeld und hochwertigen Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Bewohner hatten gegen 17:00 Uhr gemeinsam das Haus verlassen. Als sie gegen 21:50 Uhr ...

